Токио, 12 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Студия FromSoftware представила два новых класса персонажей, которые будут присутствовать в её предстоящей ролевой экшн-игре Elden Ring. Об этом 11 февраля сообщила twitter-страница проекта.

Bandai Namco Elden Ring

Первый класс — это Бандит (Bandit), а второй — Астролог (Astrologer). Как отметили разработчики, Бандит, кроме того, что является мастером клинков, специализирующимся на ударах по «слабым местам», «отлично подходит для дальнего боя с луками». Астролог же использует знания и интеллект, это «ученый, который читает судьбу по звездам» и является наследником «школы волшебства глинтстоуна».

https://twitter.com/ELDENRING/status/1492166788175511552

Напомним, в ноябре 2021-го FromSoftware представила такие классы, как Воин (The Warrior), Зачарованный рыцарь (Enchanted Knight), Пророк (Prophet), Чемпион (Champion) и Кровавый волк (Bloody Wolf). 10 февраля 2022 года студия рассказала о классе Заключённого (Prisoner), многие пользователи сети отметили, что он является самым странным. Релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года.