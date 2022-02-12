Лима, 12 февраля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Первый штраф в размере 460 тысяч перуанских солей (более $121 тысяч) был наложен на испанскую компанию Repsol властями Перу за невыполнение требований по устранению последствий разлива нефти к северу от столицы страны Лимы. Об этом 11 февраля сообщило на своем сайте министерство охраны окружающей среды южноамериканской республики.

Marine Photobank Разлив нефти

Отмечается, что правительство государства продолжит штрафовать организацию пока она не выполнит свои обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января министерство иностранных дел Перу потребовало от Repsol возместить ущерб, который был нанесен окружающей среде и перуанским рыбакам разливом нефти на объекте компании 15 января. В МИД республики добавили, что утечка нефти загрязнила территории двух охраняемых зон на площади более 18 тыс. квадратных метров.