Веллингтон, , 06:36 — REGNUM Покинуть территорию Украины призвал МИД Новой Зеландии граждан своей страны. Об этом 12 февраля сказано в коммюнике, опубликованном на сайте новозеландского ведомства.

Новая Зеландия

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Новозеландцам, находящимся на Украине, дала рекомендацию покинуть территорию этой страны глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Она советует согражданам поторопиться с принятием решения, пока есть коммерческие авиарейсы, которые доставят их на родину.

Отмечается, что возможности Новой Зеландии в предоставлении консульской помощи согражданам на Украине очень ограничены ввиду отсутствия на территории Украины новозеландского диппредставительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что австралийский премьер-министр Скотт Моррисон призвал граждан Австралии в краткие сроки покинуть Украину ради безопасности.

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