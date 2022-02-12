Миасс, Челябинская область, 12 февраля, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области предстоит очередное обновление парка общественного транспорта. Об этом сообщает региональный миндортранс.

(сс) Алексей Петров Миасс

В 2022 году для города приобретут 5 низкопольных троллейбусов и 12 автобусов среднего класс. Это станет возможно на условиях софинансирования.

Новые транспортные единицы будут оснащены кондиционерами, Wi-Fi, USB-зарядными устройствами и т.д.