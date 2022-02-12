Одинцово, Московская область, 12 февраля, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Подмосковье в результате столкновения маршрутки без пассажиров с двумя автомобилями на Минском шоссе погиб человек. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ГИБДД, трагедия произошла в городском округе Одинцово, на 24-м километре Минского шоссе. Маршрутный микроавтобус «Мерседес», в салоне которого не было пассажиров, столкнулся с двигавшимися в том же направлении автомобилями «Вольво» и «Форд».

пресс-служба ГУ МВД России по Московской области "В результате ДТП погиб водитель маршрутки 1962 года рождения».

В настоящее время сотрудники ДПС на месте столкновения устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте Санта-Круз на востоке Боливии микроавтобус общественного транспорта врезался в припаркованный на шоссе грузовик, погибли восемь человек.