Лос-Анджелес, США, , 06:23 — REGNUM Срок действия лицензии Netflix на сериалы Marvel «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж», «Железный кулак» и «Защитники» подходит к концу, что означает, что права на шоу вернутся к кинокомпании Disney. Об этом 12 февраля сообщает портал Deadline.

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О том, что упомянутые сериалы покинут платформу в марте 2022 года Netflix уже сообщил подписчикам. Пока Disney хранит молчание по поводу того, на какой платформе появятся шоу. Источники издания сообщили, что компания выступит с соответствующим объявлением позже. Издание Screen Rant отметило, что новость косвенно подтверждает недавние слухи о том, что Кевин Файги и его команда могут готовить какой-то проект, связанный с «Защитниками».

Напомним, мини-сериал «Защитники» вышел 18 августа 2017 года. Он представляет собой кроссовер, в котором объединились все персонажи Marvel, ранее получившие сольные сериалы на Netflix. Главные роли в них исполнили Чарли Кокс, Кристен Риттер, Майкл Колтер и Финн Джонс.

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