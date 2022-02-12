Москва, 12 февраля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Весенняя температура, на восемь-девять градусов выше климатической нормы ожидается в понедельник, 14 февраля, в Москве. Об этом 11 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИА REGNUM Погода

По словам метеоролога, настоящая весенняя погода будет наблюдаться 14 февраля на территории всей Европейской части России. Самые заметные признаки приближения весны будут наблюдаться в центре, а также на севере и северо-западе Европейской части страны.

В Москве температура воздуха ожидается выше климатической нормы на восемь градусов и составит днём +1…+3, ночью 0…-5 градусов. При этом ожидается много солнца, облачность будет небольшая. Такая погода, по словам Вильфанда, соответствует больше не середине февраля, а концу марта.

«Природа проявляет великодушие и дарит свою валентинку», — так охарактеризовал неожиданно тёплую погоду 14 февраля метеоролог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какая погода ожидается, по данным Вильфанда, в начале предстоящей недели в Москве.