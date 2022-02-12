Москва, , 06:06 — REGNUM В субботу, 12 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Снег в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 13 февраля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −5… +0 °C днём. Ночью — −9… −4 °C.

В воскресенье, 13 февраля, днём в столице ожидается +0… +2 °C, по области −3… +2 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −7… −2 °C, .

Как сообщало ИА REGNUM, с начала февраля в Москве и Подмосковье установилась необычная для зимнего месяца аномально тёплая погода.

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