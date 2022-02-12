Красноярск, , 05:51 — REGNUM В субботу, 12 февраля, в Красноярске будет небольшая облачность, небольшой кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −19… −17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Publicdomainpictures.net

В 09:30 на Театральной площади было — 25 °C, штиль.

Ночью с 12 на 13 февраля ожидается до −27… −25 °C, облачно с прояснениями, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 1−6 м/с. Давление — 753 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 февраля, в Красноярске до −19… −17 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью — до −29… −27 °C.

В понедельник, 14 февраля, в Красноярске ожидается до −21… −17 °C днём и до −26… −24 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 12 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 25 м/с, низовая метель. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве морозная погода, температура воздуха ночью до −37… −30 °C, на севере центральных районов до −40… −37 °C.

12 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

В городе Красноярске продолжает действовать режим «чёрного неба».

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