Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 05:37 — REGNUM Перестрелка между полицейскими и наркоторговцами произошла в фавелах бразильского города Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба городской полиции.

Фавела. Бразилия

Сообщается, что группа полицейских выехала на север города с ордером на арест подозреваемого в наркоторговле. По прибытию силовиков на место происшествия завязалась перестрелка, которая продолжалась около трех часов. При это в ходе перестрелки погибли восемь человек.

«Операция признана успешной. Мы сожалеем о гибели восьми человек, которые могли быть арестованы, но они предпочли не подчиняться полиции, а оказать сопротивление», — добавили в пресс-службе.

Предполагается, что силовики пытались задержать наркоторговца Чико Бенто, который находится в розыске. Тем не менее перестрелка вызвала панику в фавелах — там закрылись магазины, а школы прекратили занятия.