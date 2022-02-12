Варшава, , 05:28 — REGNUM Студия Techland выпустила патчи к версиям игры Dying Light 2: Stay Human для ПК и консолей. Об этом 12 февраля сообщает портал Game Informer.

Игра Dying Light 2: Stay Human Dyinglightgame.com

Разработчики, в частности, добавили в ПК-версию игры дополнительные настройки видео и исправили ошибку, из-за которой игроки попадали в «петлю смерти» после кооперативной игры. Они также добавили новые настройки управления для клавиатуры и мыши, и исправили проблему с музыкой в мультиплеере.

Что касается версии игры для консолей PlayStation и Xbox, то в ней также были исправлены ошибки, приводившие к сбоям в случае кооперативной игры. Кроме того, разработчики решили проблемы бесконечной загрузки, отсутствия вариантов диалога, мерцания экрана на PlayStation 5, и включили режим VRR (переменная частота обновления) для частоты выше 60 FPS (кадры в секунду) на Xbox Series X. Ознакомиться с подробным описанием патчей можно на twitter-странице проекта.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1492182148463403008

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоялся на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК 4 февраля 2022 года. В январе 2022-го разработчики объявили, что на консоли Nintendo Switch сиквел Dying Light выйдет «в течение шести месяцев» после основного релиза.

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