Москва, 7 мая, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Кремль на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Владимир Федоренко/РИА Новости Премьер-министр России Михаил Мишустин

Инаугурация Владимира Путина состоится в 12:00 7 мая. Согласно закону, при вступлении в должность президент приносит присягу в торжественной обстановке в присутствии членов Совета федерации, Госдумы и судей Конституционного суда.

После завершения инаугурации правительство сложит свои полномочия. Премьер-министр, вице-премьеры и министры будут продолжать работать в статусе исполняющих обязанности до утверждения нового состава правительства.

В 2018 году инаугурация также проходила в этот день. Согласно российскому законодательству, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн россиян.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала итоги выборов беспрецедентными.