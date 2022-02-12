В Поволжье и на Урале начали боевое дежурство новейшие локаторы «Небо-Т»
Екатеринбург, 12 февраля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. В регионах Поволжья и Урала на боевое дежурство по охране воздушного пространства России заступили расчёты новейших радиолокационных комплексов «Небо-Т» дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Для проверки эффективности радиолокаторов с аэродромов в Челябинской и Свердловской областей вылетели имитировавшие возможного противника многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нового поколения. Действия расчётов новых комплексов «позволили оперативно распознать цели, измерить их координаты и обеспечить сопровождение».
Подразделения дивизия ПВО дислоцированы в около десяти регионах Поволжья, Урала и Сибири. Именно её военнослужащие 1 мая 1960 года уничтожили в уральском небе высотный самолёт-разведчик США Lockheed U-2 капитана ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса.
Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии заступили расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО).