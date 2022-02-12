Вашингтон, 12 февраля, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Режиссёр Уэс Болл займётся экранизацией серии комиксов издательства Valiant «Предвестник» (Harbinger), права на проект получила кинокомпания Paramount Pictures. Об этом 11 февраля сообщил портал Deadline.

Maxpixel.freegreatpicture.com Комиксы

Отмечается, что последнюю сценарную адаптацию комикса написал Эндрю Лэнэм, работавший над кинокомиксом Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец», когда в 2018 году проектом «Предвестника» занялась Sony Pictures. Тогда к проекту присоединился инди-режиссёр Джастин Типпинг.

В 2019 году права на экранизацию перешли к Paramount Pictures, проектом занялся Нил Мориц (серия «Форсаж», «Соник в кино»). Пока нет информации об актёрском составе картины, автор статьи отметил, что желание сняться в «Предвестнике» изъявляли Дилан О’Брайен («Бегущий в лабиринте») и Ной Сентинео («Чёрный Адам»).

Напомним, Уэс Болл известен как режиссёр трилогии «Бегущий в лабиринте» и фантастического фильма «Руины». Создателями серии комиксов «Предвестник» являются Джим Шутер и Дэвид Лэпхэм, в центре повествования находится подросток Питер Стенчек, обладающий сверхспособностями, неопытностью которого пытаются воспользоваться различные организации.