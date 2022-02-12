Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран-союзников заявил, что Россия якобы нападет на Украину 16 февраля. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их данным, в переговорах принимали участие главы Великобритании, Италии, Германии, Канады, Польши, Румынии, Франции, а также руководители НАТО и Еврокомиссии. Утверждается, что Байден заявил союзникам о планах России якобы напасть на Украину, возможно, 16 февраля. При этом российские войска якобы сначала могут нанести ракетные удары и провести ряд кибератак.

Другой источник газеты отметил, что Великобритания иначе интерпретируют сведения о сроках «нападения». По его словам, в Лондоне и Евросоюзе к этим сведениям относятся с большим скептицизмом. Тем не менее все стороны переговоров признали, что к моменту возможного обострения необходимо успеть подготовить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Россия якобы попытается напасть на Украину 15 февраля. При этом немецкая газета Der Spiegel утверждает, что «нападение» состоится 16 февраля.

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