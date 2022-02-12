Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Телефонная беседа президента США Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным состоится 12 февраля утром по времени Вашингтона. Об этом 11 февраля сообщил представитель Белого дома.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

По московскому времени телефонный разговор назначен на вторую половину дня 12 февраля. Отмечается, что инициатором телефонных переговоров стала Россия, назначив дату 14 февраля. Американская сторона выдвинула встречное предложение провести переговоры 12 февраля, эта дата в итоге была принята как окончательная обеими сторонами.

Лидеры США и России до этого общались в режиме видеоконференции в начале декабря прошлого года. Очная встреча президента США Байдена и главы РФ Путина состоялась в июне 2021 года в Женеве.

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