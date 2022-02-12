Париж, , 04:40 — REGNUM Многие сотрудники Ubisoft крайне негативно отнеслись к планам руководства компании интегрировать в игры блокчейн-технологии, в том числе NFT (невзаимозаменяемые токены). Об этом 11 февраля в своей новой статье в Bloomberg сообщил известный журналист Джейсон Шрайер.

Блокчейн ETC

Когда руководство Ubisoft разместило на внутренних форумах объявление о планах относительно NFT, сотрудники буквально завалили его сотнями негативных комментариев, в одном из которых говорилось, что день публикации объявления стал для компании «крайне неловким».

Один из работников Ubisoft задал вопрос о том, соревнуется ли компания с Electronic Arts за звание «самой ненавидимой публикой игровой студии». Другой саркастически спросил у руководства, почему бы компании зарабатывать деньги не с помощью NFT, а путём создания «впечатляющих новаторских блокбастеров». В комментарии журналистам Ubisoft отказалась обсуждать произошедшее, лишь выразила недовольство по поводу того, что внутренняя информация стала известна широкой публике.

Напомним, в декабре 2021 года Ubisoft представила свою NFT-платформу Quartz, выпустив ролик, в котором она показала «уникальный» шлем с номером для игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Многие геймеры и критики высмеяли компанию, отметив, что она, по сути, решила нажиться на игроках, продавая им простые цифры. «Почему эти вещи всегда являются такой пародией на самих себя?» — задался тогда вопросом автор журнала PC Gamer.

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