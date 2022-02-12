Берлин, 12 февраля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Руководство мессенджера Telegram заблокировало 64 канала с запрещённым или агрессивным контентом по требованию правительства и МВД Германии. Об этом 11 февраля сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в службах безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Как уточняет издание, МВД Германии и Федеральное ведомство уголовной полиции надавило на руководство мессенджера. Призывы к насилию были замечены в ряде каналов мессенджера в начале февраля, после чего были инициированы две виртуальные встречи с руководством Telegram, в одной из них участвовал создатель мессенджера Павел Дуров. В ходе встречи стороны договорились поддерживать контакт.

Правительство ФРГ постоянно грозит руководству мессенджера штрафами за неудаление запрещённого контента. С точки зрения властей Германии, ситуация сильно осложняется тем, что у мессенджера отсутствует представительство в Германии и поэтому запросы приходится посылать в Дубай, где расположен головной офис компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Германии могут оштрафовать руководство Telegram на $65 млн по результатам расследования двух дел.