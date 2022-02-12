Стокгольм, , 04:02 — REGNUM Позиция Швеции по возможности вступления в НАТО остается неизменной даже на фоне роста напряженности в ситуации вокруг Украины, заявила статс-секретарь главы шведского правительства Карин Валленстен в комментарии газете Politico.

Стокгольм. Швеция

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«Наша политика в области безопасности неизменна — мы хотим быть хорошим, сильным партнером НАТО, но мы не планируем присоединяться», — подчеркнула она.

Валленстен отметила, что в ситуации роста напряженности необходимо сохранять стабильность и предсказуемость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерениях Североатлантического альянса усилить сотрудничество со Швецией и Финляндией. По его словам, военный блок готов принять в свои ряды новые страны, однако окончательное решение Стокгольм и Хельсинки должны принимать самостоятельно.

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