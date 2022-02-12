Токио, 12 февраля, 2022, 03:59 — ИА Регнум. Часть закрылка была потеряна в воздухе грузовым самолетом Boeing-747, который приземлился в аэропорту Нарита в столице Японии Токио. Об этом 12 февраля передает телеканал NHK.

Dmitry Terekhov Boeing-747

Вес отвалившегося фрагмента составляет около 60 кг, а длина — 4 метра. Самолет принадлежат японской авиакомпании Nippon Cargo Airlines, В организации пытаются установить обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в московском аэропорту «Шереметьево» штатно приземлился грузовой самолет Ту-204, у которого в воздухе сработал датчик о неубранном шасси.