Вашингтон, 12 февраля, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Воздействием акций протеста дальнобойщиков в Канаде на экономику США обеспокоился американский лидер Джозеф Байден. Об этом 11 февраля сказано в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома по итогам телефонных переговоров премьер-министра Канады Джастина Трюдо с президентом США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Джо Байден

В документе отмечается, что лидеры США и Канады согласились с фактом прямого влияния акций протеста дальнобойщиков на жизнь и достаток граждан США и Канады. Американский лидер выразил обеспокоенность тем, что американские компании и отдельные трудящиеся сталкиваются с серьёзным воздействием канадских акций протеста на собственную жизнь. В частности, речь идёт о замедлении темпов производства, сокращении рабочих часов и даже о закрытии предприятий.

В свою очередь, премьер-министр Канады дал обещание предпринять ряд действий, направленных на обеспечение протестующими соблюдения закона. Байден поблагодарил Трюдо за шаги, которые он и правительство Канады делают для восстановления проездов по мостам в Соединенные Штаты. Президент США и премьер Канады договорились постоянно оставаться на связи в ближайшие дни для обеспечения восстановления свободного движения автотранспорта между двумя странами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канадские дальнобойщики пошли на уступки правительству и разблокировали одну полосу автотрассы, ведущей из США в Канаду.