Оттава, , 03:42 — REGNUM Западные страны не хотят конфронтации с Россией, но будут продолжать поддерживать Киев из-за ситуации на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 11 февраля пресс-конференции.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава правительства отметил, что Запад готов ввести жесткие санкции против РФ в случае, если Москва «нарушит» территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала сограждан срочно покинуть украинскую территорию из-за ситуации вокруг этой страны.

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