Ла-Пас, 12 февраля, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Микроавтобус общественного транспорта врезался в припаркованный грузовик на шоссе в департаменте Санта-Круз на востоке Боливии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП

По ее данным, микроавтобус перевозил пассажиров из города Санта-Круз-де-ла-Сиерра в муниципалитет Сан-Хавьер. В ходе поездки он врезался в припаркованный грузовик. В результате ДТП погибли семеро взрослых и один годовалый ребенок.

По предварительной версии, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением. В полиции добавили, что водитель грузовика не предпринял необходимые меры безопасности во время экстренной остановки на проезжей части: он не включил парковочные огни, а также не выставил аварийный треугольник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля во французском департаменте Морбиан автомобиль упал в канал. В результате происшествия погибли четыре человека. Пока причины трагедии неизвестны.