Токио, , 03:20 — REGNUM Не менее четырех человек стали жертвами пожара на кондитерской фабрике в японском городе Мураками (префектура Ниигата), 12 февраля передает телеканал NHK.

Пожарный skeezy

Еще двое сотрудников фабрики числятся пропавшими. Их поиски продолжаются. Всего на момент возгорания в здании предприятия находилось около 30 человек. Причины пожара не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Кунгурском муниципальном округе Пермского края произошел пожар на птицефабрике «Комсомольская». Огонь тушили почти шесть часов.

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