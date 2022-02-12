Токио, 12 февраля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Не менее четырех человек стали жертвами пожара на кондитерской фабрике в японском городе Мураками (префектура Ниигата), 12 февраля передает телеканал NHK.

skeezy Пожарный

Еще двое сотрудников фабрики числятся пропавшими. Их поиски продолжаются. Всего на момент возгорания в здании предприятия находилось около 30 человек. Причины пожара не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Кунгурском муниципальном округе Пермского края произошел пожар на птицефабрике «Комсомольская». Огонь тушили почти шесть часов.