Париж, 12 февраля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате падения автомобиля в канал во французском департаменте Морбиан на северо-западе страны. Об этом 11 февраля сообщает радиостанция France Bleu.

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Трагедия произошла в городе Понтиви, где находится система каналов и шлюзов Понто. В канале Нант — Брест был найден автомобиль с телами четырёх погибших. Отмечается, что в полицию около 09:00 по местному времени обратился очевидец, заметивший крышу автомобиля в водах канала.

Уточняется, что все погибшие были мужчинами, троим из них 22 года, четвёртому — 33 года. Все они проходили обучение в Центре развития сельского хозяйства. В настоящее время начато расследование для установления причин и обстоятельств трагедии. Назначен ряд необходимых экспертиз.

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