Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Призыв немедленно покинуть территорию Украины от Госдепа США для американских граждан затрагивает и граждан страны, работающих в составе миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их данным, немедленно покинуть украинскую территорию должны и граждане США, которые входят в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Также Вашингтон намерен вывести часть своих дипломатов с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США Джо Байдена по нацбезопаности Джейк Салливан призвал американских граждан уехать с Украины в течение суток-двух. По его словам, Вашингтон не сможет эвакуировать сограждан с украинской территории в случае якобы нападения России. Ранее с подобными заявлениями выступали глава Белого дома Джо Байден и руководитель американского Госдепа Энтони Блинкен.

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