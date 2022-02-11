Додома, 12 февраля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще десять семей остались без жилья в результате сильных ливней, обрушившихся на горный регион Руква на юге Танзании. Об этом сообщили официальные представители местных властей.

Дети Танзании

Уточняется, что большинство из разрушенных сильным ветром и ливнями 27 домов находились на берегу озера Танганьика. В частности, десять домов разрушила непогода в деревне Кисалала, еще 17 — в деревне Самази. Из-за сильных дождей и ветра также пострадал урожай.

«Продлившиеся около получаса сильные дожди и ветер также нанесли ущерб рыбной промышленности», — отметили в администрации региона.

Отмечается, что местные власти продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихийными бедствиями.