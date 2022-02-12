Берлин, , 02:49 — REGNUM Статью с указанием точной даты начала «вторжения» России на Украину опубликовало 12 февраля немецкое издание Der Spiegel.

Der Spiegel Alexander von Halem

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По данным Der Spiegel спецслужбы США сделали экстренное предупреждение союзникам по НАТО о готовящемся нападении России на Украину. Со ссылкой на секретные службы США ЦРУ и американских военных, издание указывает в качестве возможной даты начала «военного вторжения» России на Украину 16 февраля.

ЦРУ, по информации Der Spiegel, провело специальный брифинг, посвящённый ситуации вокруг Украины, в ходе которого была обнародована некая новая информация. Якобы были конкретно описаны маршруты вторжения России, а также задачи отдельных российских военных частей. В качестве возможной даты начала вторжения было указано 16 февраля.

Указывается, что отчёты спецслужб США «были очень подробными, убедительными и подтверждались многими источниками». При этом издание отмечает, что информация может быть ложной и запущена преднамеренно, чтобы сорвать возможные планы «вторжения» России на Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по версии агентства Bloomberg, «военное вторжение» России на Украину состоится 15 февраля.

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