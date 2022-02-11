Вашингтон, 12 февраля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. В австралийском Мельбурне прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, в ходе которой обсуждались вопросы укрепления сотрудничества стран в Индо-Тихоокеанском регионе, борьба с коронавирусом, дипломатический ответ на «российскую агрессию» и другие. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

U.S. Department of State Субраманьям Джайшанкар

пресс-служба Госдепа США «Госсекретарь Блинкен и министр Джайшанкар обсудили усилия по укреплению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе посредством Quad».

Дипломаты также затронули развитие ситуации в Афганистане, возвращение Мьянмы к демократическим процессам и ряд других тем.

Напомним, КНР считает основной целью создания формата Quad, объединяющего США, Индию, Японию и Австралию, сдерживание развития Китая.

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