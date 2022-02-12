Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Сбой в работе социальной сети Twitter произошел 11 февраля в ряде стран мира. Об этом сообщил сайт Downdetector, который специализируется на популярных интернет-ресурсах.

Twitter geralt

Жалобы по указанному поводу поступили от жителей России, США, Канады, Японии, Сингапура, Малайзии и других государств. Они сталкивались с проблемами при использовании сайта и мобильных приложений, а также с трудности при заходе в учетную запись и при соединении с сервером.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля был зафиксирован сбой в работе социальной сети «Вконтакте» в России.

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