Лондон, , 01:57 — REGNUM Первый в стране случай смерти человека, который заболел лихорадкой Ласса, зарегистрирован в Великобритании. Об этом 11 февраля сообщило британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения (UKHSA).

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что всего в стране было выявлено три факта заболевания указанной лихорадкой. Речь идет о членах одной семьи. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в Великобритании выявлены два пациента с лихорадкой Ласса, которые недавно совершили поездку в Западную Африку.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря центр по контролю за заболеваниями Нигерии объявил, что с начала 2021 года в стране было зафиксировано 80 летальных исходов от лихорадки Ласса.

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