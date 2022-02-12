Хельсинки, , 01:43 — REGNUM МИД Финляндии призывает своих граждан незамедлительно покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации, складывающейся вокруг указанной страны. Об этом 11 февраля финское внешнеполитическое ведомство сообщило на своем сайте.

Флаг Финляндии Jan Leineberg

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Ранее подобные призывы для своих подданных распространили власти США, Великобритании, Японии, Латвии, Черногории, Северной Македонии и ряда других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти рекомендуют своим гражданам покинуть территорию Украины в течение суток, максимум — двух.

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