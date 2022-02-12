Абуджа, , 01:33 — REGNUM Грузовой автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот и пассажиров, разбился на дороге на северо-западе Нигерии, сообщает нигерийское управление безопасности дорожного движения.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что грузовик перевозил не менее 18 пассажиров. При этом водитель грузового автомобиля на высокой скорости не справился с управлением в районе деревни Гора и разбился. В результате ДТП погибли десять человек, остальные восемь получили травмы различной степени тяжести. Также погибло несколько голов рогатого скота. Других подробностей аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля два пассажирских автобуса столкнулись в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. В результате аварии погибли 19 человек.