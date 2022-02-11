Абуджа, 12 февраля, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот и пассажиров, разбился на дороге на северо-западе Нигерии, сообщает нигерийское управление безопасности дорожного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что грузовик перевозил не менее 18 пассажиров. При этом водитель грузового автомобиля на высокой скорости не справился с управлением в районе деревни Гора и разбился. В результате ДТП погибли десять человек, остальные восемь получили травмы различной степени тяжести. Также погибло несколько голов рогатого скота. Других подробностей аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля два пассажирских автобуса столкнулись в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. В результате аварии погибли 19 человек.