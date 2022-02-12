Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Телефонный разговор между президентом США Джозефом Байденом и российским лидером Владимиром Путиным запланирован на 12 февраля. Данную информацию 11 февраля сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам источника, Россия предложила провести переговоры 14 февраля. Американская администрация, в свою очередь, предложила назначить переговоры на 12 февраля, что в итоге и было согласовано.

При этом в распространённом пресс-службой Белого дома официальном графике президента США никаких мероприятий с его участием на выходные не запланировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о намерении президента США Байдена провести переговоры с российским лидером Путиным.

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