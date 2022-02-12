Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Телефонный разговор 11 февраля провели американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент США.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Детали переговоров не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины готовы работать в рамках «нормандского формата» над урегулированием на востоке страны, но не хотят прямых переговоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

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