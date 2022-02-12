Вашингтон, 12 февраля 2022, 01:19 — REGNUM Телефонный разговор 11 февраля провели американский госсекретарь Энтони Блинкен и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Госдепартамент США.
Детали переговоров не приводятся.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины готовы работать в рамках «нормандского формата» над урегулированием на востоке страны, но не хотят прямых переговоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками.
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