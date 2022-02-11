Тегеран, 12 февраля, 2022, 01:14 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в результате ДТП на автодороге в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает агентство ISNA.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его данным, еще семеро человек получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей дорожной аварии не приводится. Отмечается лишь, что на дороге, где произошло ДТП, последние годы фиксируется рост автомобильных аварий.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля грузовик столкнулся с микроавтобусом в центральной части Замбии. В результате ДТП погибли восемь человек, еще 11 получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.