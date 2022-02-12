Финикс , США, , 01:11 — REGNUM По меньшей мере десять человек, в том числе девять полицейских, получили ранения в результате стрельбы в американском городе Финикс (штат Аризона). Об этом 11 февраля передал телеканал FOX10.

Стрельба Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США

Подозреваемый в совершении преступления погиб. Полицейские прибыли по вызову к дому в котором произошла стрельба. Преступник открыл огонь по стражам порядка, когда их коллега подошел к зданию.

Один из пострадавших полицейских получил тяжелое ранение. В доме, из которого велась стрельба, выбиты все окна.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля два человека погибли в результате стрельбы на севере американского города Миннеаполис (штат Миннесота).

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