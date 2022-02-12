12 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы СВР РФ о том, что киевские власти стянули к Донбассу все свои боеспособные силы и готовятся уничтожить ДНР и ЛНР.

Тимур Кондратьев, , 08:46 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о том, что киевские власти сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе все боеспособные части ВСУ, чтобы попытаться уничтожить Луганскую и Донецкую Народные Республики и тем самым «втянуть Россию во внутриукраинский конфликт», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 12 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Неужели англосаксам всё-таки удастся столкнуть между собой славян? М-да, многовековая английская политика «разделяй и властвуй!», похоже, народы мира так ничему и не научила», — считает Владимир Н.

Многие пользователи оказались солидарны с точкой зрения главы СВР. Люди уверены, что Киев вскоре последует сюжету кровавого сценария, написанного в Вашингтоне.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да понятно, что какая-то провокация будет. У американцев уже разные сценарии придуманы и заголовки к ним подготовлены. Украинцы ждут отмашки», — указывает Любовь К.

Некоторые комментаторы отмечают, что у данного конфликта не существует мирного исхода, именно поэтому ситуация ощущается столь напряжённой.

«В этой ситуации, если не нападут одни, то обязательно нападут другие. Либо-либо», — пишет Михаил С.

«Ситуация патовая. Россия не нападает — нападает Украина. Нападает Россия — нападает НАТО. Не нападает Россия и не нападает Украина — нападает НАТО. Всё, вилы», — написал Михаил С.

Часть людей полагает, что российскому руководству необходимо ломать американскую игру, иначе нас ждёт большая кровь.

«Госдеп США подталкивает Украину к провокациям, чтобы вынудить Россию на военный ответ! Необходимо перехватить повестку дня. Надо указывать на незаконное размещение американских войск НАТО на украинской территории. Необходимо не допустить патовую ситуацию, в которой Россию рано или поздно вынудят применить силу», — советует Алексей С.

Солдаты НАТО NATO North Atlantic Treaty Organization

Ряд пользователей указывает на то, что война, если она, конечно же, случится, произойдёт не по инициативе России, но за смерть наших людей на территории Донбасса убийцы обязательно понесут заслуженное наказание.

«Россия первая не начнёт. Держим наготове блокнотик, чтобы записать историческую дату начала 3-й мировой. Видит Бог, мы её не хотели. Но Крым и Донбасс мы не отдадим на съедение шакалам», — отметила Татьяна С.

Отдельные комментаторы отмечают, что России необходимо действовать на упреждение. Другие же уверены, что российские власти ничего не станут предпринимать, точно так же, как и раньше.

«Давно уже пора вводить войска РФ на территорию ДНР и ЛНР и ставить точку с фашистской властью Украины. Иного выбора у России нет. Всё равно придётся это сделать, рано или поздно», — поделился своим мнением Vladimir R.

«США устроили госпереворот на Украине. Россия не ввела санкции, а напротив просила дружбы и отношений с Америкой. США готовят продолжение войны, накачивая Украину оружием. Россия снова не вводит санкции и по факту ничего не сделала такого, чтобы США отступили. Напротив, Америка ещё больше нагнетает ситуацию на границе с Россией. У одних роль — действовать, а у других, судя по всему, бездействовать», — считает Радион Д.

Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014 Amakuha

Нашлись и те, кто отмечает, что во всей сложившейся ситуации они чувствуют себя беспомощно, не в силах повлиять на что-либо в этих политических игрищах.

«Что мне эта новость должна сказать? Чтобы я едой запасался? Или говорил, какие плохие США и Украина? На что лично я могу повлиять?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом Unistil.

Напомним, 10 февраля директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью МК о том, что киевские власти сосредоточили на линии соприкосновения в Донбассе все боеспособные части ВСУ, чтобы попытаться уничтожить Луганскую и Донецкую Народные Республики и тем самым «втянуть Россию во внутриукраинский конфликт».