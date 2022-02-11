Париж, 12 февраля, 2022, 01:01 — ИА Регнум. 11 февраля футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче 24-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержал уверенную победу над «Ренном» со счетом 1:0.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Единственный мяч на 90+3-й минуте встречи забил 23-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после передачи Лионеля Месси. Этот мяч стал для Мбаппе двенадцатым в текущем сезоне за «Пари Сен-Жермен» в рамках чемпионата Франции. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА футболист набрал 8 (4+4) очков по системе гол+пас в шести матчах группового этапа.

Статистика матча («ПСЖ"/ «Ренн»)

Удары 12/13

Удары в створ 1/1

Владение 63%/37%

Угловые 5/3

Нарушения 13/10

Составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Кейлор Навас, Ашраф Хакими (Тило Керер, 84'), Преснел Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат (Нуну Мендеш, 84'), Марко Верратти, Леандо Паредес (Мауро Икарди, 83'), Юлиан Дракслер (Анхель Ди Мария, 66'), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Хави Симонс (Джорджиньо Вейналдум, 66').

«Ренн»: Доган Алемдар, Наиф Агерд, Вармед Омари, Амари Траоре, Биргер Мелинг, Батист Сантамария, Ловро Майер (Адриен Трюффер, 86'), Жоан Мартен, Мартен Терье (Лоранс Ассиньон, 89'), Бенжамен Буриго (Камал Дин Сулемана, 80'), Гаэтан Лаборде (Серу Гирасси, 80').

«ПСЖ», набрав 59 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 37-ю очками остался на пятой строчке.