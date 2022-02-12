Лейпциг, Германия, , 00:54 — REGNUM 11 февраля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско в матче 22-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Кельном». Основное время встречи завершилось со счетом 3:1.

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

Первый мяч на экваторе первой половины забил 24-летний французский центральный полузащитник Кристофер Нкунку — 1:0. В дебюте второго тайма Дани Ольмо удвоил преимущество «быков», замкнув передачу Амаду Айдары — 2:0. Через три минуты Анхелиньо довел счет до разгромного — 3:0. В компенсированное время вышедший на замену Тим Лемперле забил «гол престижа» — 3:1.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/ «Кельн»)

Удары 6/9

Удары в створ 4/2

Владение 51%/49%

Угловые 5/6

Нарушения 6/11

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн (Симакан, 70'), Гвардиол, Анхелиньо (Мукиэле, 78'), Айдара, Ольмо (Форсьерг, 64'), Лаймер (Шобослаи, 70'), Хенрихс, Нкунку, Силва (Поульсен, 64').

«Кельн»: Швабе, Шмиц, Хюберс, Хектор, Килиан, Озкан, Кайнц (Любичич, 62'), Дуда (Ут, 62'), Скири (Острак, 85'), Тильман (Шиндлер, 62'), Андерссон (Лемперле, 85').

«Ред Булл Лейпциг», одержав десятую победу в сезоне и набрав 34 очка, обошел «Кельн», «Фрайбург» и «Унион» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Кельн» с 32-мя очками опустился на седьмое место.