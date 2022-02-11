Барселона, Испания, 12 февраля, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Экс-наставник каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде может сменить Марсело Бьелсу на посту главного тренера «Лидс Юнайтед». Об этом 11 февраля сообщило издание The Telegraph.

Www.fcbarcelona.cat Эрнесто Вальверде

Также руководство английского клуба рассматривает на эту должность Джесси Марша и Карлоса Корберана.

На данный момент «Лидс Юнайтед», одержав лишь пять побед после 22-х туров Английской Премьер-лиги сезона 2021/22, занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

Марсело Бьелса занимает пост главного тренера «Лидс Юнайтед» с 15 июня 2018 года. Под руководством аргентинского специалиста «Лидс» в сезоне 2019/20 выиграл Чемпионшип и впервые за шестнадцать лет вышел в высший дивизион.