Рига, , 00:40 — REGNUM Граждане Латвии должны немедленно покинуть территорию Украины, используя любые доступные способы передвижения. Об этом говорится в заявлении латвийского министерства иностранных дел, опубликованном 11 февраля.

Поэтому и бегут Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В МИД республики отмечают, что в случае отсутствия обоснованных причин для выезда с Украины, гражданам страны необходимо обратиться в посольство Латвии в Киеве или зарегистрироваться в консульском регистре. Кроме того, в ведомстве призвали подданных республики отказаться от поездок на украинскую территорию.

Министерство также распространил указанные предупреждения в виде смс-сообщений всем зарегистрированным в Латвии абонентам мобильной связи, которые находятся на Украине. В ведомстве добавили, что латвийское посольство в Киеве переведено на усиленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Госдепартамент США призвал всех американских граждан, которые находятся на Украине, незамедлительно выехать из страны якобы из-за «возросшей угрозы российских военных действий», а из-за ситуации с коронавирусом на украинской территории.

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