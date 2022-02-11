Милан, Италия, 12 февраля, 2022, 00:37 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник «Милана» и сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе». Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Логотип Ювентуса

Сообщается, что центральный полузащитник пополнит состав «старой синьоры», перейдя из «Милана» в июле 2022 года на правах свободного агента, так как соглашение Кессье с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Франк Кессье принял участие в семнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что подписывать 25-летнего ивуарийского полузащитника отказалась подписывать каталонская «Барселона».