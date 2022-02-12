12 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили отчёт Росстата, согласно которому реальные доходы российских граждан в 2021 году выросли на 3,1%.

Тимур Кондратьев, , 08:41 — REGNUM Отчёт Росстата, согласно которому за 2021 год реальные располагаемые доходы населения Российской Федерации (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с 2020 годом выросли на 3,1%, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 12 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

"Ха-ха-ха… очень смешно», — пишет Кира В.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что позитивная статистика, может быть, связана с тем, что российский бюджет оказался наполнен достаточным количеством средств за счёт продаж газа в Европу по небывалым ранее ценам.

Реальные располагаемые денежные доходы населения © Росстат

«Вот вам и результат бездумной антироссийской политики европейцев. Из-за своей русофобии наполнили российских бюджет кучей денег благодаря высокой цене на газ. Вот бы ещё и нефть сделали дороже. Тогда, глядишь, и поднимется российская экономика!» — пишет Валерий В.

Другие же просто не нашли подтверждения той информации, которую предоставил Росстат, потому что их доходы никоим образом не увеличились.

«Вот если бы не сказали, то откуда бы мы об этом ещё узнали? Наши доходы наконец-то выросли! Нельзя такое пропускать!» — издевается Ольга Р.

«Это они с какого момента поднялись? Вернее, с какого года? Вы там цены в магазинах видели? А инфляцию считали? Если так прикинуть, то реальные доходы опять рухнули!» — указывает Андрей Б.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что власти просто манипулируют статистикой, чтобы создать видимость благоприятной ситуации в российской экономике.

«Вот не стыдно властям такое вслух произносить? Они про инфляцию вообще в курсе? Или им плевать на национальную валюту, потому что они хранят все свои сбережения в долларах и евро?» — интересуется Елена Х.

«Они там что-то про инфляцию смеют говорить? Сколько там у вас написано: шесть, семь, восемь процентов? Ну написали бы, что инфляция один процент, а реальные доходы у народа поднялись на 100 процентов. Кто проверит-то? Люди что так, что так не поверят», — написала Галина И.

Ряд пользователей указывает на то, что такая «красивая картинка» могла сложиться за счёт сверхдоходов, которые получили в 2021 году российские олигархи.

«А может, про каких-то конкретных российских граждан речь идёт? Про те 160 семей, которые хрюкают вокруг нашей государственной казны?» — интересуется Леля Ж.

«Люди не понимают, что речь идёт про стабильный экономический рост страны, а не о зарплате простых работяг. У простых людей зарплаты вырастут вслед за тем, как страна свои материальные богатства поднимет», — считает Алексей Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что статистика может быть действительно правдивой, но тем не менее простой человек никогда не почувствует роста реальных доходов на своём собственном бюджете.

«Надо понимать, что в России уровень зарплаты никак не соотносится с тем, какая там инфляция. Работодатели выжимают из работников все соки, а потом выставляют их на улицу. Если у кого-то в Газпроме попёрла сверхприбыль, которая и легла в основу данной статистики, то я очень рада за этих людей. Простые же граждане будут иметь дело с замороженной зарплатой при повсеместно растущих ценах на товары», — поделилась своим мнением Катрин Д.

Напомним, 9 февраля Росстат опубликовал отчёт, согласно которому за 2021 год реальные располагаемые доходы населения Российской Федерации (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с 2020 годом выросли на 3,1%.