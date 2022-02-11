Сараево, 12 февраля, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Республика Сербская поддерживает «европейский путь» Боснии и Герцеговины. Об этом 11 февраля заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик в телефонном разговоре с верховным комиссаром ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

President.az Милорад Додик

Додик сказал Боррелю, что Республика Сербская не предпринимает никаких действий, которые противоречили бы конституции БиГ и не делает ничего, что могло бы привести к развалу БиГ.

«Республика Сербская заинтересована в евроинтеграции БиГ и внесет свой вклад на этом пути, но при этом требует лишь того, чтобы в этом процессе её не перестали замечать», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что ранее власти в Сараево обвинили Милорада Додика в том, что он готовит выход Республики Сербской из состава БиГ.