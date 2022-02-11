Ташкент, 12 февраля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой взрыва газа в частном лечебно-диагностическом центре «Зитерия» в Узбекистане, сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры республики Хаёт Шамсутдинов 11 февраля в своем телеграм-канале.

Niklas Freidwall Взрыв

ЧП произошло в Шахриханском районе Андижанской области на первом этаже учреждения. В результате взрыва стены клиники получили сильные повреждения. Еще 11 человек пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда» УК Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в одном из многоэтажных жилых домов в Чиланзарском районе Ташкента произошел взрыв газа. Никто не пострадал. В нескольких квартирах оказались повреждены окна и двери.