Асунсьон, 12 февраля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Национальная полиция Парагвая 11 февраля задержала двух человек в рамках расследования дела об исчезновении гражданина России в городе Засада 3 февраля 2022 года.

Парагвай. Повозка, запряженная волами

Как сообщает парагвайское новостное агентство Ultima Hora, грузовик гражданина России был найден в понедельник, 7 февраля, в городе Вилья-Элиза. В нем обнаружили следы крови. Следы крови также были обнаружены в мотеле, где останавливался пропавший, там же было найдено огнестрельное оружие. Рассматривается версия об убийстве гражданина РФ. По словам родственников, пропавший был замкнутым человеком и редко выходил на связь.

Директор по связям с общественностью в Управлении по борьбе с организованной преступностью Национальной полиции Густаво Роди сообщил журналистам о задержании двух иностранных граждан, которые могли быть причастны к исчезновению 42-летнего гражданина России Михаила Васильевича Леготкина, местонахождение которого неизвестно до сих пор. Оба человека были задержаны при попытке покинуть страну.

Задержанные — граждане Боливии, Виктор Альваро Рока Варгас и Кристиан Пича Рикальди.