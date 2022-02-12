Скопье, , 00:09 — REGNUM Черногория и Северная Македония призвали своих граждан не планировать поездки на Украину или покинуть эту страну как можно скорее, если они уже в ней находятся. Об этом 11 февраля сообщили региональные СМИ.

Флаг Украины Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

«Мы призываем всех граждан Северной Македонии, которые планируют визит на Украину, пересмотреть свои планы. Все наши граждане, которые в данный момент находятся на Украине, должны, при возможности, покинуть эту страну в кратчайшие сроки», — процитировало агентство «Бета» сообщение МИД Северной Македонии.

Тем временем МИД Черногории призвал своих граждан, которые находятся в данный момент на Украине, рассмотреть возможность срочного выезда с территории этого государства. В качестве причины приводится «растущее напряжение и невозможность прогнозирования ситуации в сфере безопасности».

Напомним, что Черногория и Северная Македония являются членами НАТО.